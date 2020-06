"He sufrido ataques por no apoyar a Rubiales"

En unas palabras en el programa el 'Marcador' de 'Marca', Paco Díez volvió a ser claro sobre su relación con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

"Soy claro y no le iba a apoyar en las elecciones. Tuvimos una conversación y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Yo le he reclamado porque quería hablar con él y también por escrito", comentó.

Paco Díez confesó haber recibido "ataques constantes" por no apoyar al presidente de la RFEF. "Aunque Rubiales y yo tengamos opiniones diferentes, yo estoy a su entera disposición. Esto es como una pareja o un matrimonio".

Por otro lado, la Federación Madrileña ha devuelto el canon de los partidos que no se han podido disputar: "Creo que era lo que se tenía que hacer y mi Junta Directiva. Va a tener un coste grande y nos tenemos que buscar la vida y seguir luchando por nuestra gente".