"He sufrido mucho y aún no he decidido si volveré a jugar"

Vislumbrar una posible retirada es uno de los pasos inevitables que tiene que dar un deportista profesional. Es lo que está haciendo Jackson Martínez, sin equipo y con un futuro inciero.

El colombiano, que habló sobre su etapa en el Atlético de Madrid, se mostró indeciso en 'AS' sobre lo que va a hacer. "Ya se piensa que he dejado el fútbol, pero aún no he tomado esa decisión. En diciembre voy a volver a entrenarme y cuando sienta cuál es mi estado, decidiré si puedo volver a jugar al fútbol o no", confirmó.

Las lesiones han lastrado al potente jugador colombiano. "Desde 2015 no me han permitido tener cierta regularidad a la hora de entrenarme y jugar", admitió sobre los problemas en el cartílago del tobillo, donde se le formaron edemas óseos.

"De la lesión estoy totalmente recuperado, aunque este tiempo que llevo sin jugar me ha venido muy bien. He estado haciendo entrenamientos en solitario, pero de bajo impacto. He sentido una mejoría considerable y espero seguir evolucionando", admitió.

Jackson Martínez aún no ha decidido dónde jugará, si lo hace. "Primero tengo que ver cómo respondo cuando incremente el nivel de entrenamiento, porque no quiero estar en el estado de sufrimiento de antes, porque he sufrido mucho. Me gustaría jugar un último año, a pesar de que la recomendación médica es que no lo haga", sentenció.