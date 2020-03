"He tenido síntomas de coronavirus"

Pepe Reina, portero español que milita en el Aston Villa, habría sido otro de los jugadores de fútbol afectado por el coronavirus, según informó él mismo en 'El Partidazo de COPE'.

El guardameta, aseguró que la última semana en su casa ha sido complicada, ya que ha dado muestras de tener varios de los síntomas aunque no ha revestido tanta gravedad como en otros casos.

"Esta semana me ha tocado pasar el 'bicho'. He tenido tos seca, fiebre y dificultad para respirar, pero ahora ya me encuentro fenomenal", comentó el cancerbero.

Reina reconoció que la situación en su domicilio ha sido tensa: "Mi mujer ha tenido dos o tres días de bajón; los niños no han tenido ningún problema".

El futbolista del Aston Villa reconoció que sigue al tanto de todas las noticias de España e Italia, pues tiene muchos conocidos y allegados en ambos países, por lo que le es imposible desconectar.

"Cuanto más estrictos seamos, antes pasará todo. Hay que ser severo con este confinamiento", recalcó el portero internacional con España.

Por último, Reina ni siquiera se plantea jugar hasta que todo esté perfectamente controlado. "Ahora el fútbol no me importa mucho, ha pasado a un segundo plano", finalizó.