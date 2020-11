"Messi sabe que le tengo mucho respeto"

Por primera vez desde que firmó con el Barcelona, Antoine Griezmann se ha sentado para dar una entrevista. El francés lo ha hecho en el programa 'Universo Valdano' y comenzó dando unas pinceladas de lo que hay en su mente tras estos meses en silencio.

"Como dije en mi presentación, no quería hablar fuera, sino en el campo, porque soy así, porque es lo que mejor se me da, con el balón en los pies. Pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio, llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios, y ya dije que ya basta", afirmó.

Pero Jorge Valdano no quiso entrar de lleno en un tema delicado y esperado como son los sentimientos y opiniones de un Griezmann que ha recibido tantos elogios como críticas desde su aterrizaje en el Camp Nou. El galo arrancó repasando su carrera, sus inicios y elogió a Beckham, uno de sus ídolos.

"Es un ídolo dentro y fuera del campo. Es ejemplar y así me lo dijeron compañeros de la selección que jugaron en París con él. Tenía una derecha increíble y fuera del campo también es especial", expresó.

Griezmann volvió a explicar las dificultades que tuvo para comenzar su carrera en el fútbol hasta que la Real Sociedad le abrió las puertas. Con 19 años debutó con el primer equipo.

"Probé en diez clubes de la Primera División de Francia, pero nunca me cogían por mi estatura, por mi nivel... Cuando me dijeron que no en el Metz me tiré varios días llorando. En Montpellier, el ojeador de la Real me siguió y me dejó una carta para decirme que me fuese allí", continuó.

Su etapa en el Atleti

Cinco temporadas estuvo Antoine Griezmann en el Atlético, tiempo en el que pasó de ser un niño a uno de los mejores jugadores del mundo y un referente para los rojiblancos, pero tuvo un inicio difícil.

"Me costó al principio. Me costó jugar hasta diciembre. Yo siempre estoy a disposición del entrenador y aprendí así y siempre va a ser así. Voy a hacer lo que me pida el entrenador, aunque sepa que a nivel personal me perjudique", manifestó el atacante, al que Simeone moldeó para ser un jugador solidario.

"En el Atlético todos corrían y se movían por todas partes y así lo sigo haciendo. El vestuario es muy sólido. Todos me gritaban pidiéndome más y cada entrenamiento era como un partido a nivel de intensidad. Íbamos a comer cuando perdíamos para no crear malos rollos...", espetó.

Sobre la Champions de Milán, Griezmann tiene una espina clavada: "Me cuesta hablar. Si hubiera meteido el penalti hubiera cambiado la historia. Tiré en la tanda porque me sentía culpable y cuando lo metí dije que lo tenía que haber hecho antes".

Y llegó su fichaje por el Barcelona

"Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que le jodió cuando dije que no la primera vez. Siento que Messi está a muerte conmigo", comenzó Griezmann sobre el Barcelona.

El francés mandó un mensaje a sus críticos: "A veces se pasan. Yo acepto las críticas porque no es el mejor Griezmann el que estamos viendo. Como yo no hablo, soy una diana fácil. He tenido tres entrenadores y así es díficil, además está la pandemia... Necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros".

"Se hacen comentarios de todo. Los candidatos a la presidencia también hablan de mí y no creo que sea lo mejor que ellos hablen sobre si soy o no un buen fichaje. Ya tengo bastante con lo mío. Si se me fichó es porque puedo ayudar en lo mío, pero no como la gente quiere. Puedo ayudar con trabajo y no regateando a cinco jugadores", prosiguió.

Griezmann contó cómo cortó con su representante: "Dejé de tener relación con Eric Olhats desde el día que me casé porque no vino a mi boda. Veo a Messi como un ejemplo y aprendo de él. Sabe que le tengo mucho respeto. Mi tío no sabe nada de fútbol y el periodista acabó sacándole la frase. Le dije a Leo que nunca hablo con ellos, de hecho no tengo ni el número de mi tío".

El delantero acabó con una reflexión tras hablar largo y tendido por primera vez y pidió ayuda al equipo, al club y a todos los aficionados. "Tengo ganas de demostrar y quiero que la gente sepa que no tengo ningún problema con nadie y que solo me centro en hacerlo lo mejor que puedo. Creo que tenemos el grupo y el nivel para ganar cosas importantes. Nos falta responder y demostrar sobre el campo", cerró Griezmann.