Héber Pena pidió paso en el once de Antonio Hidalgo

Héber Pena atendió a los medios y consideró estar preparado para entrar de inicio en el próximo partido de Liga: "Egoístamente, uno siempre quiere estar en el once, me da lo mismo en qué posición, jugaré donde me diga el entrenador".

El entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, ha utilizado al futbolista ferrolano más de revulsivo que de titular esta temporada. En la última jornada frente al Castellón, fue el encargado de provocar el penalti y de convertirlo en lo que fue el único tanto de su equipo.

"En todos los equipos donde he estado he lanzado penaltis y esta vez salió bien. Lástima que no sirviera para puntuar", afirmó el mediapunta gallego. Pena no consideró el próximo partido frente al Sporting como una final (sábado, 16:00h).

El jugador del Sabadell se mostró consciente de que el equipo necesita una reacción lo antes posible para salir de la zona de abajo: "Lo que tenemos que hacer es meter goles y que no nos metan. En Castellón hicimos bastantes cosas bien, pero acabamos perdiendo".