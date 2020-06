Hegerberg desveló cuál es su mayor motivación para seguir creciendo

La jugadora del Olympique de Lyon Ada Hegerberg ofreció unas declaraciones a la FIFA en las que reconoció que podría llegar a disputar la Champions League, pese a que se vio obligada a despedirse de la temporada tras romperse el ligamento cruzado.

Pero la pandemia de coronavirus, con el parón obligado, ha permitido a la internacional noruega recuperarse a tiempo: "De momento, todo marcha muy bien, estamos siguiendo el plan de trabajo y la rodilla responde muy bien. Después de los primeros dos meses y medio, hemos entrado en otra fase. Me han dicho que ese era el periodo más complicado, así que ahora mismo tengo la confianza al máximo, pero la situación no ha cambiado nada".

"Mi filosofía es tomarme el tiempo que haga falta para que, cuando vuelva, lo haga al 100% de mis capacidades. Hay que esforzarse para poder regresar a la cancha y también para volver con más fuerza todavía, porque mi ambición es esa. Es un reto psicológico y físico, y eso me hace crecer", añadió.

Además, explicó cuál es su motivación en el día a día para seguir creciendo: "La motivación más grande de mi carrera es alcanzar mi potencial máximo. ¡Y todavía no lo he alcanzado! Si lo consigo, el día que lo deje me sentiré feliz. Eso es lo que me motiva todos los días. Espero mantenerme al más alto nivel el mayor tiempo posible y disfrutarlo, ¡porque el tiempo pasa muy rápido!"

"Es lo que les he oído siempre a las compañeras veteranas: la carrera pasa tan rápido que hay que emplearse a fondo para alcanzar el máximo de posibilidades que tengamos. El objetivo ahora es entrar en una nueva fase. No creo que sea la misma jugadora cuando regrese, porque estoy atravesando un periodo diferente, en el aspecto psicológico y en el físico. Lo afronto con mucho entusiasmo y motivación", sentenció la primera jugadora en levantar el Balón de Oro en todo el mundo.