Heinze descartó dirigir a Argentina

El puesto de Lionel Scaloni está discutido desde el mismo momento en el que llegó. Uno de los nombres que más ha sonado para dirigir a Argentina es Gabriel Heinze.

Sin embargo, el ex jugador y ex técnico de Vélez Sarsfield descartó presentarse a la 'Albiceleste'. "No pienso en dirigir a la Selección. Esas cosas se dan sin más, son tan grandes que no puedes pensar ni trabajar para ello", dijo en 'FM Éxodo'.

Además, el argentino habló sobre dos entrenadores con los que ha trabado una buena amistad. "Tuve entrenadores que me han marcado cosas, como la manera de sentir el fútbol. Estuve con Bielsa o con Luis Enrique, que es uno de los tipos más valiosos del fútbol", dijo.

Heinze se despedió de Vélez Sarsfield con lágrimas en los ojos. Tras ganar 0-3 a Unión Santa Fe y terminar la Superliga, el técnico puso punto y final a su etapa en el equipo.