El portero del Elche Edgar Badía señaló tras la derrota por 0-3 ante la Real Sociedad, que han competido como han podido ante un rival más rodado y con un equipo que aún está conformándose y en construcción tras lograrel ascenso hace apenas un mes.

"El resultado no es el que queríamos, pero nos hemos enfrentado ante rival más rodado, hemos tenido poca pretemporada y aún faltan refuerzos por llegar y armar el equipo. Hemos competido como hemos podido, pero la Real es justa vencedora", declaró el meta a Movistar.

Badía reconoció que su equipo tengo pocas llegadas al área rival aunque significó que "tuvimos dos claras pero respondió con dos acciones espectaculares de Remiro, si las hubiéramos aprovechado hubiera cambiado el signo del partido".

Sobre su buena actuación individual, señaló que "me he encontrado bien, pero eso da igual cuando pierdes por 3-0 y has encajado tres, lo importante es que el equipos sume puntos pero no ha sido posible".