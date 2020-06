"Hemos demostrado confianza en Lemar, ya depende de él..."

El Atlético ha vuelto fuerte tras el parón. Y Simeone espera que sigan así ante el Alavés, su próximo rival.

Cuestionado por si tendrá un hueco Lemar en el once, el Cholo respondió con sinceridad: "Hemos apostado y seguimos apostando por él. Tratamos de que exprese en el campo lo que muestra en los entrenamientos. Ha jugado partido importantes. Depende de él que logre reivindicarse. Tiene condiciones para ello, nosotros ya le hemos desmotrado que confiamos en él".

Simeone está centrado en el Atlético, no le importa lo que hagan los demás. "No podemos pensar en el resto. Siempre esperamos lo mejord e los nuestros. No me da rabia ver al Madrid y al Barça luchando por LaLiga, para nada", señaló.

Le preguntaron por las quejas en cuanto a los horarios y prefirió mantenerse al margen. "No hay excusas. Cuando te ponen un día, un horario, no hay otra que ganar. Hay que resolver el partido a la hora que sea y el día que sea, aunque respeto las opiniones de todos", expresó.

Se refirió también a la tónica del Atlético, abonado al 1-0. "Nos ha pasado muchas veces no cerrar el partido y empatar, lo que nos ha sacado muchos puntos. Con el Valladolid pasó lo mismo y lo que hablamos siempre, el fútbol es contundencia y eso te da margen para jugar el final de los partidos. El 1-0 es difícil de sostener. Unos días hay contundencia y otros, no". explicó.

Habló, de paso, de los puntos que se dejaron los rojiblancos por el camino ante los últimos clasificados: "No lo veo significativo. Entiendo que no pudimos ser contundentes y, cuando no lo eres, los partidos se hacen largos. Todos los equipos son competitivos, ya estén arriba o abajo", analizó.

Por último, auguró un choque duro ante el Alavés. "Vienen necesitados, pero está cerca de su objetivo. Perdió sus dos últimos partidos, pero en ambos se quedó con diez y así no es simple. Hacen muy buen trabajo en defensa y tienen velocidad con sus dos delanteros. Hay que trabajar y centrarnos en el partido", finalizó.