"Hemos dominado al Villarreal, que tiene un plantillón"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, dijo este sábado tras el empate de su equipo ante el Villarreal (1-1) que no se van satisfechos de La Cerámica porque cree que merecieron la victoria.

"Creo que el Villarreal no ha dejado que le domináramos, porque ellos quieren dominar. No creo que se metieran atrás, pienso que los hemos metido atrás nosotros. Con lo que hemos hecho merecíamos mucho más. No veo al Villarreal de Unai esperando atrás, lo hemos hecho nosotros", dijo en rueda de prensa el técnico vasco.

"El Villarreal está hecho para pelear por la Champions, tienen un plantillón y un gran técnico. Hemos hecho un gran partido y sólo nos llevamos un punto. Hemos sido mejor que el rival y eso nos hace estar orgullosos, estaremos más acertados o menos, pero la gente debe estar orgullosa por el esfuerzo y el trabajo del equipo", añadió.

En ese mismo sentido, Alguacil dijo que el punto no les sabe a victoria. "Es un alegrón, pero creo que es injusto por el trabajo realizado. Tiene valor sumar y hacerlo al final, pero lo que queríamos es ganar. Y ante este equipo como he dicho merecimos más", insistió.

Destacó el partido realizado por Illarramendi e Isak, de los que dijo que estuvieron "enormes". "Illarramendi, está como si no hubiera estado tanto tiempo sin jugar", manifestó Imanol, que añadió que Isak "ha hecho el gol y ha trabajado muy bien, pero si lo ha hecho tan bien es por el buen trabajo que han hecho todos los compañeros".