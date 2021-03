"Hemos echado de menos el VAR, no era penalti"

El futbolista de élite se ha acostumbrado al videoarbitraje. Es por ello que, cuando no está disponible el VAR en un partido, los jugadores miran hacia arriba, más si hay jugadas polémicas.

Uno de los jugadores que se quejó de su ausencia es Marcos Llorente. Titular como lateral diestro, el jugador del Atlético de Madrid no entendió cómo se pitó el penalti de Íñigo Martínez.

"La jugada en la que ha pitado penalti no podemos hacer nada. Hemos echado de menos el VAR. En el campo no me ha parecido ni de lejos, tarda 3-4 segundos en señalarlo. Respetar las decisiones del árbitro y pensar en el siguiente partido", explicó Llorente en 'Teledeporte'.

Aseguró el futbolista que no contaban con el empate. "Nuestra idea siempre es ganar, es lo que merece este país. Sabíamos que se iban a encerrar atrás, que era un equipo muy ordenado, con las ideas defensivas claras, y era difícil traspasar las dos líneas juntas", añadió. "Quizás nos faltó un poco de desborde, pero todos lo hemos intentado hasta el final", incidió.

Cuestionado sobre la diferencia entre el partido de Grecia y el de Alemania, con el 6-0 en la retina, argumentó que "son dos partidos diferentes". "Alemania te apretaba y había más espacios para crear jugadas. Grecia era otro partido distinto, sin espacios para romper. Nuestro juego no va a cambiar", sentenció.