"Hemos estado en situaciones parecidas a esta"

Las cuentas de Marcelo Gallardo son claras: ganar o ganar. El técnico no quiere depender de nadie, y para ello River Plate debe sumar los tres puntos a domicilio ante Atlético Tucumán. El 'Muñeco', concentrado en su deber.

"Hemos estado en situaciones parecidas en las que tuvimos que ir a definir series fuera de casa y sin nuestra gente. No es algo que desconozcamos, no será una excepción. No tenemos que desenfocarnos en lo que tenemos que hacer", aseguró.

"Será importante estar bien y disfrutar de un partido decisivo. Esperemos poder festejar a la noche. Vamos a enfrentar a un rival duro en una cancha complicada, y encima con su gente", añadió Gallardo.

Y cerró: "Si a principios de año me hubiesen dicho dónde íbamos a estar parados ahora, hubiese firmado. Llegamos líderes, un punto por encima del segundo y con todo para definir dependiendo de nosotros. Estamos muy metidos".