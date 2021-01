"Hemos fallado muchos penaltis; si no está Leo, necesitamos a otro"

El Barcelona, después de superar al Cornellà en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2020-21, se enfrenta este domingo al Elche en el regreso de los azulgranas a LaLiga Santander.

El entrenador 'culé', Ronald Koeman, atendió a los medios en la previa del encuentro: "Sabemos que tenemos un calendario apretado con muchos partidos y hemos tenido tres partidos seguidos con prórroga. Hemos tenido muchos viajes y menos mal que jugamos por la tarde. Pondremos un equipo con chispa y con mentalidad fuerte para intentar ganar el partido".

"Va a ser importante recuperar gente. El equipo necesita frescura. Parece que Sergi Roberto dentro de poco estará con nosotros, este sábado ha hecho el entrenamiento con el grupo. Si hay un jugador con demasiado cansancio habrá que hacer cambios. Hay que esperar y tener suerte para no tener más lesiones", agregó el neerlandés.

El técnico recupera a Sergiño Dest, que entró en la convocatoria tras recibir el alta médica: "Ha jugado muchos partidos y es su primera temporada. Es un jugador muy joven y es complicado. Estuvo lesionado y parece que está recuperado. Tenemos que decidir si puede jugar de inicio. Espero que pueda coger otra vez el ritmo de los partidos".

También se refirió a la mala dinámica del equipo con las penas máximas. "Si analizas el tema de los penaltis, hemos tirado 12 y hemos fallado siete. Son muchos, es demasiado. Sabemos que el número uno es Leo, pero si no está Leo necesitamos a otra gente que tire los penaltis. En los últimos días hemos tirado penaltis, porque es un trabajo que se puede mejorar y entrenar. Lo más importante es no dudar. Hay que hacer algo, porque no se puede aceptar", manifestó.

El entrenador azulgrana reconoció que decidirán en la charla de este domingo quién lanzará el próximo penalti, aunque dijo que la "decisión final siempre está en manos" del capitán.

Fue preguntado sobre el rendimiento de Luis Suárez, pero Koeman no quiso entrar al trapo: "No me gusta contestar, solo me preguntan esto cuándo marca. Es un gran jugador, pero es la decisión que tomamos en el club y ya está".

"El equipo ha cumplido y ha demostrado ser fuerte"

Además, el neerlandés habló sobre sus críticas a alguno de los jugadores. "Yo no voy a mentir, opino lo que veo y analizo los partidos. Si digo cosas positivas no lo ponéis. La actitud del equipo fue un diez el otro día. Ojalá pongáis esto. Para ser un jugador del Barça hay que exigir, hago críticas desde el respeto", aseveró.

Acerca de la buena dinámica del equipo a domicilio, confesó: "Nunca lo he vivido. Es una cifra brutal. Ocho partidos son una locura. Tenemos una nota alta en el mes de enero. Quitando el resultado final de la Supercopa, el resto de partidos los hemos ganado. El equipo ha cumplido y ha demostrado ser fuerte".

"Hemos tenido partidos en los que han jugado suplentes y el equipo ha mejorado. Es complicado demostrar cuando tienes pocas oportunidades. Necesitamos más competencia en algunas posiciones del equipo", agregó sobre la entrada en la dinámica de los menos habituales.

Junior, Konrad, Araujo y posibles refuerzos

Sobre el futuro de Junior Firpo, Koeman expuso: "Es un jugador que está con nosotros, ha cumplido cuando ha tenido sus minutos. Cada jugador joven debe pensar qué quiere. Tampoco podemos perder a todos los jugadores, necesitamos una plantilla para afrontar los partidos que todavía nos quedan".

Y acerca del porvenir de Konrad de la Fuente: "Es un jugador que nos conviene. Tiene calidad en el uno contra uno, pero debe mejorar en algunas cosas. Tuvo un poco de bajón hace un par de semanas, pero está mejorando. No tenemos muchos delanteros disponibles y necesitamos a Konrad en el banquillo. Prefiero que juegue en el B si no puedo jugar en el primer equipo. Como pasa con Ilaix o Collado. Los jóvenes tienen que jugar partidos".

También se refirió a las posibilidades del club en este mercado de traspasos: "Sabéis mi postura. Nos falta gente, pero todo depende de la situación económica del club. Yo no decido, estuve charlando con ellos, pero todo depende de la situación económica".

Y sobre el rendimiento de Ronald Araujo. "Aporta mucho. Está jugando muchos partidos y tiene un nivel muy aceptable en una posición importante en el equipo. Es un chico de mucho carácter e intensidad. Como cualquier jugador joven tiene que mejorar cosas, sobre todo con balón. A su edad, llevando muchos partidos a este nivel, es muy bueno", concluyó.