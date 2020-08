"Hemos fallado todo lo que hemos tenido"

Después de que Solskjaer eligiese a Romero como portero titular en los cuartos de final, David de Gea volvió al once para medirse al Sevilla, pero no pudo ayudar demasiado en la eliminación de los suyos.

"Hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol. Ellos han tenido unas cuantas y han marcado. Todas las que hemos tenido las hemos fallado", comentó el portero al final del partido 'Movistar'.

El cancerbero reconoció el partidazo que cuajó Bono en la portería contraria: "Ha sacado tres o cuatro pelotas muy buenas. Le ha dado la victoria a su equipo hoy".

También tuvo palabras positivas hacia Julen Lopetegui. "Demostró lo que le dejaron en la Selección. Es un entrenador que controla bien los tiempos del partido", comentó el español.

Por último, sobre sus últimas suplencias, explicó que trabaja día a día para no perderse ningún partido. "Siempre quiero jugar. Sabía que tenía la posibilidad de jugar y he entrenado lo mejor que he podido", expresó.