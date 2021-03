El Espanyol firmó un empate a dos goles ante el Mirandés en Anduva que dejó fríos a ambos, pero más a los 'pericos'. Vicente Moreno trató de buscar el lado positivo al traspié, pero le costó encontrarlo.

Así se expresó, tras el encuentro, en la rueda de prensa. "El balance es negativo. Veníamos con la idea de sumar tres puntos, lo necesitábamos y no lo hemos hecho. Es verdad que sumas uno, pero no nos alcanza. Necesitamos ganar y sumar de tres en tres", empezó diciendo.

"Estamos fastidiados, pero lo hemos intentado; hemos ido descaradamente a por la victoria y se han aprovechado de ello. Los jugadores lo han intentado y han tenido esa rabia de por lo menos sumar un punto", continuó.

Negó que sea un problema de presión. "El problema no está en empatar hoy o la semana pasada, que eran ambos partidos complicados. El problema es que se nos han escapado muchos partidos que debíamos haber ganado; lo merecimos y no lo hicimos y tenemos ese debe. Todo lo que no sea sumar tres puntos, ahora es negativo. En otras circunstancias lo veríamos diferente", espetó.

"Aunque a veces parece que enfrente no tenemos a nadie, había un buen equipo, con buenos jugadores, difícil de meterles mano en su campo. Corren, son rápidos, se mueven bien al espacio. Si te equivocas lo puedes pagar. Se junta un poco todo, algunas pérdidas de más y su calidad", añadió.

Y finalizó valorando la situación, pero sin mirar al resto de rivales. "Al final no se trata de mirar la tabla. Cuando juegas un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa. No haremos un balance positivo o negativo por lo que hagan los demás", dijo.

"Más que mirar lo que hacen los demás nos centramos en lo nuestro y en preparar la semana. La próxima tenemos una nueva oportunidad para volver a ganar", señaló, para finalizar.