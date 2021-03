"Hemos llorado de impotencia, pero esto sigue"

El presidente del Levante, Quico Catalán, visitó a la plantilla en el primer entrenamiento del equipo tras la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey y les animó a "seguir siendo grandes" y se mostró convencido de que jugarán más partidos de este nivel y que lograrán llegar a una final.

"Para jugar finales, antes hay que perder semifinales. Tenemos que prepararnos a base de palos y esto nos tiene que servir para aprender", dijo Catalán a los jugadores sobre el césped de la ciudad deportiva de Buñol.

El presidente del Levante comentó que deben pensar en el futuro y no en el pasado. "Estamos haciendo una grandísima Liga. La diferencia entre los perdedores y los ganadores es que los ganadores se levantan en los momentos más jodidos", indicó.

En un video difundido por el club en sus redes sociales, Catalán dio las gracias "de corazón" a los futbolistas por el esfuerzo realizado en esta edición de la Copa del Rey.

"No somos conscientes de lo que ha pasado y disfrutaremos de todo esto cuando pasen los días. Este club tiene 111 años de historia y nunca había estado en una de éstas. Lo hecho, hecho está y es algo grande", remarcó.

El máximo dirigente del Levante admitió ante la plantilla que durante el partido lloró "de orgullo" por la entrega mostrada sobre el terreno de juego e insistió en que no deben bajar los brazos. "No hemos dormido y hemos llorado de impotencia. Esto no para, sigue y sería muy injusto que pensáramos que ya se ha acabado", resumió.