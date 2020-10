"Hemos perdido jugadores, este año lo tendremos más difícil"

Hace menos de dos meses que el PSG fue finalista de la Champions League, pero Thomas Tuchel cree que su equipo se ha quedado atrás respecto a la competencia. En una comparecencia donde también habló del sorteo de la Champions League, el técnico parisino reclamó algún fichaje a su directiva.

En su opinión, la plantilla del PSG se ha visto mermada: "Es la realidad. Es absolutamente necesario decir eso. Por el momento, no tenemos las mismas cualidades. No significa que vayamos a perder todos los partidos. Haremos todo lo posible, nunca aceptaremos las excusas, pero enfrentaremos la realidad".

"Perdimos muchachos. Si sigue así, no podemos hablar ni pedir lo mismo con un equipo pequeño. Tenemos que luchar con equipos muy fuertes en la ventana de fichajes. El club sabe qué jugador, qué perfil necesitamos. Ahora tenemos que esperar", añadió Tuchel en su alegato.

Además, comparó a su equipo con los otros gigantes europeos y cómo se han movido: "Es deporte, es fútbol, ​​todo es posible. Sabemos que para hacer las mismas cosas, necesitamos un poco de suerte. Pero si comparamos con el año pasado, no estamos en el mismo lugar".

"Si miras al Liverpool, no estaba en Lisboa, pero compró a Thiago Alcántara y Diogo Jota para mejorar. El Manchester City compró dos defensas y a Ferran Torres al Valencia. El Atlético de Madrid juega con Luis Suárez. El Inter tiene dos plantillas. Estos son equipos con los que tenemos que luchar. Es un gran desafío. No digo que sea imposible, pero es más difícil que el año pasado", describió.

Sobre los jugadores que acaban contrato en 2021, así habló: "No sé nada concreto sobre Di María. En general, está claro que pierdes demasiados jugadores sin ganar dinero. Comenzó durante mi primera temporada con Rabiot, que salió libre, y continúa esta temporada".

"Puede continuar con Draxler, Di Maria y Bernat. Es demasiado. Lo peor para todos los clubes es no recibir dinero para comprar jugadores. Esto es demasiado para un club como el PSG. Honestamente, no conozco su situación. No estoy involucrado en esto", concluyó.