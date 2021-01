"Hemos rozado la perfección"

El Inter de Milán dio un golpe a la Liga Italiana tras superar de manera clara por 2-0 a la Juventus de Turín en un duelo que supuso todo un baño de Antonio Conte a Andrea Pirlo.

Tras el choque, el entrenador del conjunto lombardo se mostró orgulloso del trabajo de sus pupilos ante una 'Vecchia Signora' que ve peligrar seriamente el título.

"Para ganar a un equipo como la Juve, que en Italia es una referencia, hay que rozar la perfección. Hicimos un partido excelente y la mayor satisfacción es que algunas cosas que podían perjudicar a la Juve salieron bien", aseguró ante los medios.

"Los chicos estuvieron muy bien haciendo lo que teníamos preparado en el campo, estoy contento por ellos porque son partidos que te dan autoestima y te hacen entender que el camino es el correcto", explicó.

Por último, Conte sacó pecho por el hecho de que sus jugadores plasmasen sus ideas sobre el campo y habló sobre la situación económica del club. "He visto un Inter reconocible y es la mayor satisfacción después de año y medio de trabajo. ¿La situación del club? No podemos decir que no nos importe, sería una gran mentira. Si somos favoritos ahora, imagínese si hubiéramos acudido al mercado en agosto", sentenció.