"Hemos sido muy blanditos en defensa"

José Bordalás, entrenador del Getafe CF, admitió que el 5-1 encajado frente al Athletic Club en San Mamés fue "una derrota muy dura" que "no entraba en el guión" de un partido en el que los errores defensivos de su equipo "penalizaron muchísimo" al conjunto azulón.

"No quiero quitar mérito al Athletic, pero a nivel defensivo hemos sido muy vulnerables, muy blanditos. Todos los centros laterales los han rematado y nos han hecho los cinco goles de esa manera. Hemos sido muy deficientes a nivel defensivo", lamentó el técnico alicantino.

Bordalás añadió que, después de realizar "un buen primer tiempo" en el que se pusieron por delante a los 18 segundos de juego con el gol de Marc Cucurella, el penalti que detuvo Unai Simón a Jaime Mata poco antes de la media hora, ya con 1-1 en el marcador, "quizás hubiese cambiado el guion".

"Pero no fue así. Nos fuimos con 1-1 al descanso y en la segunda parte no estuvimos bien. No es algo habitual y se han juntado todos los errores en el mismo partido. Ha sido una derrota contundente y dolorosa y tenemos que mejorar en esas acciones porque nos han penalizado muchísimo", insistió Bordalás.