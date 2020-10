"Hemos sido superiores y merecedores de la victoria"

El entrenador del Deportivo Alavés, Pablo Machín, valoró tras el primer triunfo de su equipo que fueron "superiores y merecedores de la victoria” y que incluso pudieron anotar algún gol más que les hubiese dado tranquilidad.

El soriano comentó en rueda de prensa que el Alavés trabajó muy bien en la primera mitad donde no concedieron facilidades a los bilbaínos y que el principio del choque fue "para no equivocarse". Posteriormente celebró que el equipo soltara más en la segunda mitad, creara ocasiones y apuntó que Fernando Pacheco no tuvo que intervenir en ninguna acción.

"Siempre trabajamos para conseguir victorias que dan tranquilidad y confianza para seguir evolucionando y habíamos hecho más méritos que puntos, pero esto nos reconforta y nos ayuda", reconoció el preparador babazorro que quiso dedicar la victoria a sus aficionados que todavía no pueden acudir al estadio y que también disfrutaron de la victoria la temporada pasada.

A pesar del buen juego del equipo en otros partidos, Pablo Machín explicó que no solo pueden "vivir de sensaciones y de buen trabajo" y deben corroborarlo con puntos. "Teníamos el partido marcado en rojo porque es el anterior al parón y nos va a venir bien para reforzar el trabajo", desveló el técnico, que comprendió que cuando no se consiguen victorias es normal que las dudas aparezcan.

"Tenía claro que la línea de trabajo nos iba a dar resultados", aseguró el entrenador castellano que no quiso personalizar el triunfo en ningún jugador y valoró la aportación de todos sus pupilos.