"Hemos tocado fondo; hacen falta cambios y me ofrezco para irme"

Piqué, en el micrófono de 'Movistar Liga de Campeones', fue claro, directo y rotundo después de la goleada del Bayern al Barça (2-8) en los cuartos de final de la Champions League: "Partido horrible y una sensación nefasta... Vergüenza es la palabra".

"No se puede competir así. No se puede ir por Europa así. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Es muy duro y espero que sirva de algo. A reflexionar todos...", agregó.

Piqué fue claro a la hora de hablar de las soluciones que cree que necesita el Barça: "Creo que el club necesita cambios y no hablo del entrenador ni de los jugadores. No quiero señalar a nadie. Estructuralmente, el equipo necesita cambios de todo tipo".

"Nadie es imprescindible. Yo el primero me ofrezco si tiene que venir sangre nueva y cambiar esa dinámica, soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barça, que es lo más importante", agregó cabizbajo el central azulgrana.

Posteriormente, tanto Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, como Quique Setién, todavía entrenador 'culé', pasaron por los micrófonos para dar su versión sobre la abultada derrota ante los germanos.