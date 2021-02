Henderson se ríe de la supuesta pelea en el vestuario

El capitán del Liverpool ha salido al paso de los rumores para apagar los fuegos que existen en los alrededores de Anfield por la mala racha de resultados del conjunto 'red'. La derrota ante el Leicester ha supuesto un golpe monumental.

Sin embargo, Henderson ha quitado hierro al asunto y, además, ha desmentido que haya habido peleas dentro del vestuario: "Alguien está sentado detrás de un teclado haciendo rumores sobre los entrenadores o los jugadores en el vestuario, realmente no hace falta que diga nada al respecto".

"No es cierto, aunque me gustó bastante el rumor de que Robertson y Alisson estaban peleando por algo que nos hizo reír un poco, pero aparte de eso, no lo pensé mucho", reconoció el futbolista inglés a un día de enfrentarse al RB Leipzig en Alemania.

Además, antes de esa ida de los octavos de la Champions, se deshizo en elogios hacia Thiago Alcántara, al que le están cayendo muchas críticas pero que él ha visto "brillante desde su llegada".

"Thiago ha sido brillante desde que entró. Todo el mundo sabe lo buen jugador que es. Ha sido genial incluso fuera del campo, es una muy buena persona", concluyó el centrocampista del Liverpool.