Henderson mostró su respeto a De Gea, pero lanzó un aviso: "Necesito jugar"

En plena concentración de la Selección Inglesa, Henderson ofreció una pequeña entrevista que recogió 'The Guardian' y con la que algunos ven en el arquero cierto exceso de valentía.

"Mi objetivo es jugar la temporada que viene -en el United-. Después de una gran campaña, llego en un buen momento y no creo que fuese bueno que me sentaran. No creo que ayude a ninguna de las partes", inició el guardameta.

"De Gea ha sido un gran portero durante muchos años, es fenomenal. Aspiro a tener una carrera como la de él en el United, así que cuando vuelva el primer día de pretemporada trabajaré con todo para ser titular porque es algo que siempre he querido", añadió.

No tiene miedo de ese reto en un grande como el United: "Estoy muy cerca y no voy a rendirme. Respeto mucho a David, pero todo depende de mí. Puedo aprender mucho en los entrenamientos de él, del resto de portero y entrenadores, pero nada puede sustituir a jugar partidos. No me hago ilusiones de que voy a aprender solo sentado en el banquillo. Necesito jugar".

Una declaración de intenciones para Ole Gunnar Solskjaer, que viendo la actitud de su nuevo fichaje tendrá serios problemas en unas semanas en esa lucha entre De Gea y Henderson por la portería del United.