Henry defendió a Messi: "Yo también caminaba"

El Barcelona ganaba 2-1 al Dinamo de Kiev cuando el balón pasó por al lado de Leo Messi. Lejos de presionar, el futbolista azulgrana pasó andando, lo que le acarreó críticas.

Ahora, un ex compañero como Thierry Henry salió a defenderlo. "Cuando veo que la gente sigue intentando criticar a Messi por cualquier motivo, me río", dijo el ex jugador francés en 'Metro'.

Habló Henry del compromiso de Messi. "Me río porque la gente se olvida que el mes pasado se fue a jugar a Ecuador y luego se fue a jugar a Bolivia. ¡Nadie recuerda que tuvo que tomar un avión de 12 horas y ni siquiera se puede caminar bien en Bolivia! Cuando los jugadores de Europa van allí, se desmayan. Y luego viajó y volvió a jugar", añadió.

"Tal vez en ese partido estaba canado. ¿Y qué? Estamos hablando de un tipo que marcó más goles que partidos ha jugado. La gente olvida que no somos máquinas. En el 'Clásico' fue cinco o seis veces a lanzarse al suelo a por un balón junto al córner, pero eso no es noticia. De eso la gente no habla. Dejadle en paz, cuando no esté en los campos lloraremos", incidió Henry

El ex jugador francés se puso de ejemplo con respecto a lo que hizo el '10' del Barcelona. "Jugué con Leo, es el tipo al que necesitas atacar. Lo que ha hecho por el Barcelona es insuperable. ¡A veces mis compañeros empujaban la pelota y yo caminaba! No fue por deseo, a veces estaba cansado. ¿Cómo se puede cuestionar el hambre de Leo? Es simplemente ridículo", sentenció Henry.