"Henry vio a Xhaka de capitán y directamente apagó la tele, no vimos el partido"

El choque ante el Burnley sirvió para que el Arsenal siguiera aumentando una crisis que ya preocupa a todos los aficionados 'gunners'. Nuevamente quedó señalado Granit Xhaka, quien fue expulsado y complicó aún más las cosas a los suyos.

El suizo agarró por el cuello a Ashley Westwood con 0-0 en el marcador y vio la roja tras la recomendación del VAR al colegiado. Aquella expulsión complicó la vida a los 'gunners', que luego tuvieron que remar aún más a contracorriente tras el autogol de Aubameyang.

Patrice Evra, que estaba analizando el partido para 'Sky Sports', reveló una anécdota vivida con Thierry Henry, a quien por lo visto tampoco le gustaba demasiado ver a Xhaka como líder de los 'gunners'.

"Un día, Thierry Henry me invitó a su casa. Me dijo: 'Patrice, vamos a ver el partido del Arsenal'. Puso la televisión, pero vio a Xhaka con el brazalete y decidió apagarla. No vimos el partido", recordó el también ex internacional francés.

"Le pregunté qué pasaba y Thierry fue claro: 'No puedo ver a mi equipo y que Xhaka sea el capitán'. Así que empezamos a hablar de otras cosas y no vimos el partido. Eso es lo que piensa una leyenda de él. Una vez más, ha decepcionado al Arsenal", continuó Evra.

Hay que recordar que esta roja no ha sido el único episodio decepcionante del suizo en Londres. Un día, tras ser sustituido, tiró la camiseta del equipo 'gunner'. Parecía que ya no iba a jugar más con el equipo, pero el Arsenal solo le quitó la capitanía. Un año después, sigue en el equipo y las cosas no parecen haber cambiado mucho.