Héroes del fútbol modesto

El fútbol modesto puede ser muy grande. Más interesante en muchas ocasiones que el profesional. Y si hay algo en juego, ni hablemos. Eso ha ocurrido en La Rosaleda, entre el Castellón, un campeón con la obligación de reivindicarse, y la Peña Deportiva, el humilde con ganas de seguir sorprendiendo.

Los primeros minutos bien podían haber sido de tanteo, pero no fue así. Porque los dos salieron a jugar al ataque, sin complejos. Eso desconcertó un poco al Castellón, que esperaba un rival sumiso, atemorizado, pero se encontró con una Peña dispuesta a dar guerra.

Pero el ímpetu inicial le duró un cuarto de hora al equipo ibicenco. El Castellón fue poco a poco haciéndose con el dominio del partido, obligando a la Peña a jugar a la contra, y, mientras tanto, resisitr los ataques del conjunto 'orellut'.

Así pasaron los minutos, poco a poco, mientras el Castellón se hacía más y más grande. Y pasada la media hora todo se complicó. Vio una amarilla Cruz, por una falta a Carles. No lo sabía, pero esa acción sería determinante.

Fue al cruce, y tocó balón, pero venía pasado de frenada, y tras despejar el balón le pegó un planchazo a su rival. Hubo hasta quien discutió que eso fuera falta, pero todos creían que la amarilla era exagerada. No para el colegiado, un Daniel Palencia Caballero que se convirtió en actor determinante sin pretenderlo.

Porque poco después, a dos del descanso, desequilibró el partido. Cruz cometió otra falta, una obstrucción a Muguruza cuando este le había superado con un sombrero y atisbaba la banda izquierda de la Peña libre de tráfico.

Se intentó quitar, pero no pudo hacerlo. Levantó las manos, pero su rival cayó. Y Palencia Caballero no tuvo más remedio que mostrarle la amarilla. No era una falta dura, pero sí cortaba una acción prometedora. Se ciñó al reglamento en lugar de interpretar el juego. Y dejó a la Peña con diez.

Y si el Castellón ya dominaba, con uno más fue un monólogo. Y así comenzó el segundo periodo, con el conjunto albinegro, que hoy jugaba de rojo por similitud de equipaciones con su rival (quien a su vez jugó con su segunda equipación, negra de cabeza a pìes), marcando incluso un gol que fue anulado por fuera de juego.

El dominio castellonense fue total. La Peña cada vez tenía menos oportunidades de contragolpear. La posibilidad de llevar el partido a la prórroga y los penaltis empezaba a ser una realidad.

Y cuando ya se atisbaba el primer hito de esta auténtica epopeya, otro revés. La roja directa a Marc de Val por una entrada que, a juicio del colegiado, fue suficientemente dura para expulsar sin más explicaciones al capitán de la Peña.

Se quedó con nueve el equipo ibicenco, y entonces sí, apostó todo a la carta de los penaltis. Todos atrás, todos a defender. Y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y si Pipo puede cazar algún balón largo, bienvenido sea.

Contra todo pronóstico, tras jugar todo el segundo tiempo con uno menos y los diez últimos minutos de este con nueve, la Peña aguantó el asedio. Y el Castellón pasó a luchar no solo contra su rival insular, sino también contra sí mismo.

Porque la posibilidad de volver a jugárselo todo a penaltis estaba ahí. Porque la otra vez salió cruz y ganó su rival. Porque estaba haciendo méritos para ganar, pero se estaba topando con un rival muy bien plantado, con un portero que parecía imbatible.

El suplicio del Castellón duró 23 minutos más. En el 113', a siete del final, Cubillas logró, por fin, embocar un balón y marcar el único gol de este partido.

La Peña, pese a todo, no se dejó llevar. No se hundió, y fue a por el empate. El Castellón, hecho un manojo de nervios, resistió las tímidas acometidas de su rival, y logró sellar su pase a la final.

Luchará el Castellón por el ascenso otra vez, después de dejar pasar la oportunidad de subir por la vía rápida al caer por penaltis contra la UD Logroñés. Se jugará el ascenso con el Cornellà, cuatro clasificado del Grupo III, del cual proceden los cuatro finalistas, de hecho.

Y la Peña se vuelve a Ibiza con la cabeza bien alta. Por haber apeado a uno de los favoritos, fuera de los cuatro campeones, y haberle plantado cara a uno de estos. Era la Cenicienta del 'play off', pero resultó ser una Cenicienta de armas tomar.