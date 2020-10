Herrera convenció a Cavani para fichar por el United

Cavani tuvo muy buenos consejos por parte de Ander Herrera para fichar por el United. Como reconoció el jugador charrúa, la decisión de irse al club inglés se tomó después de una conversacion con el mediocentro español. Ambos coincidieron la temporada 19-20 en el PSG.

"Hablé mucho con Ander y con Di María, que también jugó en el United. Realmente al final me quedé chateando con Ander. Es cierto que después de esa charla llegué a un acuerdo con el equipo inglés", aclaró Cavani, tal y como recoge 'Sport'.

Además, el máximo goleador de la historia del PSG también tuvo palabras sobre la relación que tuvo con el español: "Tengo una gran admiración por Ander, por el tipo de persona que es".

Sin embargo, no es la primera vez que Herrera actúa de agente para sus ex equipos. En su día, cuando Kagawa llegó a Zaragoza para fichar por el equipo, Ander lo llamó. "Hablé con él después de que se hiciera oficial. Él me llamó, está más ilusionado que yo", reconoció el jugador japonés al fichar por el conjunto del la capital aragonesa.