Herrera desveló que Chile contactó con él antes del Mundial de 2018

El entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano, Miguel Herrera, reveló este martes que varios meses antes del Mundial de Rusia 2018, cuando dirigía a Tijuana, mantuvo conversaciones para dirigir a la Selección Chilena.

“La opción de Chile fue tangible, hablé mucho tiempo con ellos por lo de la cláusula de rescisión que tenía en Tijuana. Al final no aceptaron pagarla, pero hubo diálogo”, confesó en entrevista a 'EFE' el estratega de 52 años.

Herrera, seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014, calificó de orgullo que su nombre suene como candidato para dirigir fuera de su país, como sucedió hace poco, cuando lo mencionaron como posible fichaje para comandar al Betis.

“Espero que sigan hablando de mí en Europa, pero (con el Betis) no hubo un contacto directo, sólo mi nombre estaba en la mesa y la opción principal fue Manuel Pellegrini”, señaló.

El estratega dijo que, aunque no se dieron las dos posibilidades de emigrar, dirigir América, equipo mexicano con más títulos de Liga, es un halago y si permanece en el puesto con contratos como el que tiene es un gran logro.

“Estoy en el equipo más importante de México que tiene una exigencia distinta al resto y estoy contento con el trabajo que hecho. Difícilmente un equipo como éste da un contrato de cuatro años tan estable, obvio dependo de los resultados”, explicó.

Herrera lleva dos etapas en el América. La primera del 2012 al 2013 y la segunda de 2017 a la actualidad. En ambas consiguió títulos de Liga, de tal modo entiende que no clasificar a la Liguilla significaría la posibilidad de ser despedido.

“Aquí no basta la Liguilla, sé que cuando el equipo no pasa viene una avalancha de cambios. Las dos veces que me han llamado aquí es porque no habían clasificado y eso es dañino para el América que tiene como exigencia mínima el título”, agregó.

Miguel Herrera es el técnico que más victorias tiene en los registros del América con 136 luego de dejar atrás los 133 triunfos del técnico José Antonio Roca que dirigió al equipo en la década de los '70.

En el Apertura 2020, el entrenador tiene a las 'águilas' en el tercer lugar, a un punto de Cruz Azul, segundo, y a cinco del líder León.

“Nos critican, nos dicen defensivos y somos la mejor delantera del fútbol mexicano con 24 goles en 13 partidos”, concluyó.