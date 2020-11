Herrera no se ve con un sitio asegurado en el Atleti

Héctor Herrera ha pasado por momentos más y menos complicados en el Atlético, pues su tiempo como rojiblanco se mueve por rachas. El inicio ha sido positivo para él, pero no se relaja.

"Es difícil con la competencia que hay en el grupo. Solo es cuestión de trabajar, no rebajar el foco y seguir hacia delante. Si yo fuera técnico algún día me gustaría jugar con un 4-3-3. A mí me gusta jugar como volante por la derecha y es verdad que con Osorio y ahora con el Cholo estoy jugando de '5'. También me gusta esa posición, siempre y cuando tenga mucha posesión de balón y tenga que pasar por mí", dijo en una entrevista en 'Azteca TV'.

El mexicano no se ve con un puesto fijo ni asegurado a las órdenes de un Simeone que ha dejado claro que no le va a temblar el pulso si tiene que dejar a cualquier jugador en el banquillo.

"Me siento tranquilo y estoy haciendo las cosas bien. Y ahora se ha visto, he aprovechado las oportunidades que he tenido y al final uno tiene que estar preparado para ello. Es lo que intento hacer y me siento contento con lo que estoy haciendo. Eso no quiere decir que tenga un sitio fijo y tengo que seguir demostrando que quiero participar y ser importante", acabó.

El internacional por México dejó la concentración para volver a Madrid debido a unas molestias, al igual que Stefan Savic.