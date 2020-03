Herrera pidió a México que se quede en casa por el COVID-19

El COVID-19 ha afectado a todos los estamentos de la sociedad. España es uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus, con un estado de alarma que hace que todas las personas tengan que estar en sus casas, también Héctor Herrera.

El futbolista del Atlético de Madrid utilizó sus redes sociales para alertar a la población de México, donde todavía el COVID-19 no ha tenido el mismo efecto que en España.

"Me gustaría compartir un mensaje desde mi casa aquí en Madrid. Quiero invitar a toda mi gente de México a que hagan conciencia de este virus, a que sean responsables, más agradecidos, sobre todo porque la naturaleza les ha dado una gran oportunidad en el tiempo", empezó Herrera.

No quedó ahí el aviso del 'colchonero'. "En serio, hermanos, si nosotros en España pudiésemos regresar en el tiempo a la fase 1 de este virus como ustedes, sin pensarlo tomaríamos medidas y precauciones no saliendo de casa", explicó.

"Entiendo y admiro que muchas veces los mexicanos nos sentimos invencibles, que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus, quizás no. Ojalá no, pero pensemos en nuestros papás y en nuestros abuelos, la gente que es más vilnerable ante este virus", aseveró el 'colchonero'.

Fue entonces cuando le pidió un favor a la sociedad mexicana. "Unámonos, México, seamos responsables y evitemos el contacto físico, seamos solidarios pero sobre todo quédense en casa. No son vacaciones, yo me quedé en casa", sentenció.