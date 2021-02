Herrera tiene el 'o.k.' de LaLiga: podría jugar ante el Villarreal

El Atlético de Madrid deja aparcada la Champions. Toca cambiar el chip y los 'colchoneros' se centran en LaLiga. Ahora mismo son líderes y están luchando por el título.

El próximo rival para los rojiblancos es el Villarreal. Y, para ese encuentro, Simeone recupera a Herrera, que sufría COVID-19.

LaLiga ya le habría dado la autorización para volver a jugar. Explica 'Goal' que Héctor Herrera habría alcanzado el nivel de anticuerpos que exige el organismo de Javier Tebas para poder competir de nuevo.

Así pues, tendría el 'o.k.' de LaLiga para jugar si Simeone lo estima oportuno. El que no podrá estar en la convocatoria es Trippier. Hasta el 28 de febrero no habrá terminado la sanción que le impuso la FA.