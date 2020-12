Herrera ve al Atlético en el camino indicado

Imparable está el Atlético en Liga. No falló ante el Valladolid. Se impuso en el Metropolitano por 2-0 al Pucela.

En ese choque estuvo presente Héctor Herrera. El mexicano se mostró feliz por el partido de los 'colchoneros' y también por su propio juego.

"Contento de poder estar recuperado al 100%. Contra el Bayern ya tuve la oportunidad de entrar poquito para ir agarrando ritmo. Este sábado he completado todo el partido y me he sentido bastante bien. Muy contento con el resultado, que es importante", valoró en declaraciones facilitadas este domingo por el club rojiblanco.

"El equipo es consciente de lo que estamos viviendo y hacia dónde queremos ir. Por eso que trabajamos siempre fuerte, día a día y partido a partido, como siempre lo hemos dicho", prosiguió el centrocampista, que se perdió tres encuentros por una lesión muscular: frente al Barcelona, el Lokomotiv Moscú y el Valencia.

El miércoles, el Atlético se juega el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Salzburgo. "Es un partido muy importante para la clasificación. Hay que descansar y prepararnos bien, que va a ser un partido muy importante y muy difícil. Hay que estar fuertes para ganar", expuso.