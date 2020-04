Herrera y la necesidad de convencer a Simeone

Héctor Herrera aterrizó con la carta de libertad en el Atlético y firmó hasta el 30 de junio de 2022, pero podría salir del equipo antes si llega una buena oferta y si no cuenta para Simeone.

Su primer temporada ha sido, de momento, irregular. El mexicano comenzó sin sitio y le costó entrar en juego hasta que varias actuaciones importantes llenaron la confianza de Simeone.

El ex del Oporto enlazó titularidades y partidos completos hasta que tuvo que hacer frente a una tendinopatía que le apartó del once, yendo de más a menos. Frente al Sevilla no jugó y con el Leganés solo tuvo tiempo para media hora, mientras que en la Copa apenas disfrutó de una parte.

Héctor Herrera cumplió este domingo 30 años y en su mente está la de ganarse de nuevo la confianza de Diego Pablo Simeone en cuanto se pueda volver a jugar o a entrenar. La pretemporada de la próxima temporada, si se da por finalizado el campeonato, será clave.

Hasta el parón por la crisis sanitaria, Héctor Herrera había disputado 22 partidos, 14 de ellos como titular, y se ha estrenado como asistente y como goleador.