Herrerín explicó por qué se encaró con algunos seguidores

Después de que el Athletic eliminara al Barcelona de la Copa del Rey, a Iago Herrerín le tocó vivir un incidente desagradable. Algunos aficionados le encontraron por la calle y le insultaron. Él no pudo contenerse y se acercó para discutir. Acabaron disculpándose y el jugador explicó qué paso en 'Radio Popular'.

"Es un hecho feo porque habíamos terminado de eliminar al Barça, una cosa bonita, una cosa que todo el mundo está disfrutando. Te vas tranquilamente para casa pensando encima que, en la próxima eliminatoria, posiblemente vayas a jugar y, según estás esperando el taxi, te vienen cinco, seis o siete chavales a insultar sin escrúpulos", dijo.

"Hay una persona como yo, que traga, traga y sigue tragando mucho, pero llega un momento que revientas. Quizás no en el mejor sitio, quizás no de la mejor manera, pero terminas reventando", añadió. Esto va en consonancia con lo que ya comentó en redes sociales.

Dejó claro que no está "orgulloso de cómo reaccioné porque la gente que me conoce sabe que, para que yo me levante así de algún sitio, tiene que sobrepasarse un límite muy grande, pero tampoco pasó nada. Fue una discusión. Es más, luego, los chavales vinieron a pedir disculpas rápidamente y a decir que se habían pasado de listos".

"Al final, hay que ver la parte positiva y es cierto que, a partir de ahí, todo el mundo abrió los ojos. Cazurros sigue habiendo porque eso no va a dejar de haber en ningún sitio, pero es cierto que, el día que salió el vídeo ,lo pasé muy mal: a los tres días, solo tenía mensajes de ánimo", aseguró además.

De paso, respecto a la situación del coronavirus, se mostró dispuesto a colaborar en la viabilidad del Athletic: "Está claro que siempre hemos dicho que, si al club, en algún momento, le hiciese falta que nosotros diésemos una ayuda, lo íbamos a hacer, pero, ahora mismo, creo que el club está bien, no nos ha transmitido nada".