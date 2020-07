Herrerín, harto de los insultos: "Necesito marcharme del Athletic, no soy feliz"

La etapa de Iago Herrerín en el Athletic toca a su final. El guardameta reconoció en una entrevista para 'El Correo' que su situación, marcada por los insultos de algunos aficionados del propio club, ha llegado al punto límite de hacerle pedir su salida.

"Necesito marcharme porque no soy feliz", sentenció el guardameta, que ya ha tratado la situación con la entidad: "Lo he hablado con el club. Lo hice también cuando pasó lo que pasó. Estamos en este mundo para ser felices, más allá de jugar o no jugar. He estado aquí sin jugar y he sido feliz porque se ha reconocido mi trabajo".

"Quiero aclarar una cosa: no es por no jugar. Lógicamente, todo el mundo quiere jugar y yo también. Pero para jugar debo demostrarlo y eso es cosa mía", explicó el guardameta, que esta campaña solo ha disputado nueve partidos: "Es por el hecho de cómo me he sentido tratado y cómo me siento tratado en muchos momentos".

"Los insultos y las amenazas están a la orden del día. Es difícil cuando la gente de tu propia ciudad y tu afición te mata, te insulta y te menosprecia. Da igual que lo hagas bien o mal, que falle un jugador u otro, las culpas siempre son para mí. He recibido cosas muy feas", detalló.

"Me tuve que encarar con la gente después de ganar a todo un Barcelona (cuando el Athletic pasó a las semifinales de Copa en febrero). Se supone que todo el mundo debía estar feliz y contento", recordó Herrerín, que añadió sobre aquel episodio: "Se dijeron mil mentiras, como que eran menores de edad y hablamos de gente de 25 años. Exploté. Nunca me voy a pegar con nadie. Simplemente quise echárselo a la cara. Cuando pasó todo, esos chavales me dijeron que se habían pasado, que lo hicieron para hacerse los graciosos".

Esta situación ha hecho pasar a Herrerín por momentos muy bajos: "He estado bastante mal. He llegado a casa llorando, enfadado conmigo mismo. Quiero cerrar este año y pensar en el futuro".