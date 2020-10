Hervías dijo haber merecido más ante el Madrid

El jugador del Real Valladolid Pablo Hervías, ha reconocido que estaba "contento" por la actuación individual y colectiva ante el Real Madrid, porque realizaron "un partido completo ante un gran rival", aunque lamentó que salieran del estadio Di Stéfano "de vacío".

Según ha indicado en rueda de prensa telemática este jueves "este partido tiene que servir para reforzarnos de cara al sábado ante el Eibar, porque no se hizo nada mal, simplemente juegas ante un equipo superior y sacan gol de una jugada puntual, pero siento orgullo y satisfacción del trabajo realizado".

Hervías, cuestionado por la posición de lateral que estrenó ante el cuadro madrileño, ha explicado que el entrenador, Sergio González, le pidió jugar de lateral y, puesto que "lo importante es jugar, da igual dónde", aceptó sin dudar el reto y salió airoso del mismo.

"Se trata de jugar y, aunque no lo había hecho nunca de lateral con defensa de cuatro, sí de carril con defensa de cinco, cuando me lo propuso el míster lo consideré positivo, porque significaba estar de titular ante el Madrid, y salí con satisfacción y con ganas de disfrutar del partido", ha asegurado.

Lógicamente analizó la situación, y era consciente de que en ataque "no creía que tendría problemas", pero en temas defensivos, sentía "cierta inquietud" por "cerrar bien la línea y no liar ninguna", de ahí que saltara al césped "con la máxima concentración" y aportando todo lo necesario.

"Fue una experiencia buena para mí y he descubierto otra posición, así que encantado, pero fue una pena no sacar algo positivo", ha comentado el centrocampista reconvertido en lateral, quien considera que el equipo "podría tener más puntos", pero "en una liga tan competitiva, todos quieren ganar, y no siempre se puede conseguir", ha precisado.

Además, ha indicado que "el que no juega de titular, cuando tiene la oportunidad, debe aprovechar" y él se sintió "cómodo", pero es consciente de que son "muchos en plantilla" y es el míster el que decidirá quién sale de inicio en el siguiente compromiso ante el Eibar.

Tras cuatro jornadas disputadas, el Real Valladolid se encuentra en puestos de descenso y, en este sentido, Hervías ha admitido que "no es cómodo mirar a la tabla", ni le gusta, "pero acabamos de empezar y si ganas dos partidos, te plantas octavo o noveno, con lo que el objetivo ha de ser ganar al Eibar", ha añadido.

Un rival que acumula tres derrotas consecutivas y que entrena "un sistema concreto, complicado, al que los jugadores nuevos se están adaptando" y por eso quizá puedan "pillarles en buen momento", pero "es un equipo difícil de batir, que te somete, no te deja respirar ni pensar y les está costando como todos los años, así que no hay que fiarse nada", ha advertido.