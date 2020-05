Hicham aseguró que el Málaga está preparado para volver

El centrocampista marroquí del Málaga Hicham Boussefiane afirmó este viernes que están preparados para la reanudación de LaLiga después de haber hecho "muchos entrenamientos físicos" y estar ahora con sesiones tácticas, por lo que afirmó que no puede esperar y quiere "que empiece ya" la competición.

Hicham, en declaraciones facilitadas por el club malagueño, dijo que ante la reanudación de la Liga todos están "muy ilusionados y preparados" porque "a todo el mundo le gusta el fútbol", aunque lamentó que en los once partidos que restan no haya público.

"Es muy difícil el no poder estar con ellos, no poder ver a la afición, pero estamos siempre juntos y vamos a hacer lo que a ellos les gusta", aseguró el marroquí, quien pidió prudencia porque se está "en la última fase del virus" y no se puede "hacer el loco: hay que seguir igual hasta que mejore la cosa", señaló.

Hicham, que hace unas días renovó por dos temporadas con el club blanquiazul, ha disputado hasta estos momentos con el Málaga 13 partidos.