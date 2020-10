Hidalgo, abatido por las derrotas: "La vida no es justa"

Antonio Hidalgo entiende que su equipo merece más, pero la realidad es que el Sabadell aún no ha conseguido sumar un punto después de cinco jornadas de LaLiga SmartBank. Tras caer ante el Albacete, el técnico arlequinado mostró su abatimiento.

"Es una situación muy dura. Ves que tienes un buen trabajo detrás y luego los resultados no llegan. Hacemos muchas cosas, llegamos, tenemos ocasiones y es duro", explicó el preparador.

"Psicológicamente es el momento de recuperar a los jugadores porque tenemos otro partido en cuatro días y hay que afrontarlo con entereza para competir mucho mejor", continuó, en referencia al encuentro del miércoles ante el Alcorcón.

Su equipo tuvo opciones, pero le cuesta horrores marcar: "A este nivel, cuando eres superior al rival como fuimos en la primera parte, te tienes que poner por delante. Tuvimos ocasiones muy claras ante Tomeu Nadal y nada. Esto es acierto y puntos y ahora mismo no tenemos nada de eso".

Hidago no ocultó su tristeza, aunque quiso mirar adelante: "La vida no es justa. No podemos hacer nada ya. La realidad es que tenemos cero puntos. Es difícil de asumir, pero no queda otra que continuar creyendo, saber que debemos competir mucho mejor y es la asignatura pendiente porque si no, en esta categoría, no ganas".