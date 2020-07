Hidalgo avisa al Barça B: "Estamos fenomenal y listos para subir"

Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell, compareció en la rueda de prensa previa al encuentro del 'play off' de ascenso a Segunda que enfrentará a su equipo ante el Barcelona B.

Ambos equipos se juegan el ascenso a la categoría de plata del fútbol español en la gran final que se jugará este domingo 26 de julio a las 20 horas.

Hidalgo se mostró confiado en poder volver a Segunda cinco años después: "El equipo llega fenomenal. Hay un bloque muy sólido. Hay un grupo magnífico y creen que pueden subir. Esto tiene un valor enorme y son ellos los que nos han traído hasta aquí. Tenemos nuestra idea y creemos en ella. Será un partido duro, muy igualado y habrá que estar muy concentrados".

Sobre la baja por sanción de Ángel Martínez, comentó: "Todos sabemos qué significa Ángel para nosotros, no solo dentro del campo sino también fuera. Estamos juntos desde más de un año, hay una conexión más allá de lo futbolístico. Como jugador no es una situación fácil de administrar, pero es maduro. Lo dará todo desde su lugar y si no está él habrá otro compañero que lo hará igual de bien. En este sentido estamos muy tranquilos".

"Hay que darle mucho valor al jugador como persona. A veces nos olvidamos que detrás de un jugador hay personas con problemas y todos los tenemos. Es importante preocuparte por ellos, que se sientan queridos. Después hay una idea futbolística y es importante que los jugadores crean en ella", sentenció Hidalgo.