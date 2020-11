Hidalgo recordó que sus mejores años como jugador fueron en Málaga

El entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, destacó que en el partido de LaLiga SmartBank que este domingo enfrentará a su equipo contra el Málaga será especial para él por su pasado como futbolista del conjunto andaluz.

"En Málaga, pasé mis tres mejores años como futbolista de alto rendimiento. Sin duda, es un partido muy especial para mí por poder encontrarme con amigos, pero nosotros nos jugamos mucho", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Hidalgo tirará de rotaciones tras haber recibido al Almería (1-2), y tener que medirse un rival que llegará más fresco: "Me hubiera gustado tener más tiempo, pero es lo que hay cuando juegas dos partidos por semana. Hay jugadores con muchos minutos en sus piernas y, hasta por la mañana, no decidiré la alineación, pero pondremos el mejor once posible".

Lo que sí hizo el técnico del conjunto catalán es adelantar que el portero Ian Mackay recuperará la titularidad tras cedérsela a Diego Fuoli ante el Almería.

"Hablé mucho con ellos y estoy muy contento de la respuesta que han tenido los dos porteros. Es obvio que Ian es quien nos ha traído hasta aquí y, en los últimos partidos, ha jugado a un gran nivel. La competencia nos viene muy bien. Tengo confianza al 100% en ambos. Estoy contentísimo con Diego porque está haciendo que suba al nivel de la portería. Mañana, jugará Ian y Diego esperará su oportunidad", argumentó.

Hidalgo sonrió al ser preguntado sobre el nivel de la plantilla malacitana. "No olvidemos que somos el Sabadell, y el Málaga, pese a su situación, ha fichado jugadores que nosotros no podíamos llegar. Vienen de perder dos partidos ante Mallorca y Espanyol, como ya hicimos nosotros, pero con 14 puntos pienso que su situación deportiva es buena. Tienen calidad con Lomban, Muñoz, Jozabed, Chavarría. Jugadores importantes, pero yo me centro en los míos", reflexionó.