Hierro, recuerdos 'merengues' de cuando Italia mandaba en Europa

Eran otros tiempos. Era otro fútbol. En esencia era igual, pero se sentía diferente. Fernando Hierro ha recordado cómo era medirse a los equipos de Italia, entonces gran potencia del fútbol, en los años 90.

Entrevistado por 'AS', el ex futbolista y ex seleccionador nacional, analizó el duelo que le espera a los blancos ante el Atalanta. "Con todo el respeto del mundo, el Atalanta es un maravilloso equipo que juega un fútbol muy ofensivo, de ataque constante, pero en nuestra época eran otros clubes italianos los que nos encontrábamos", advirtió.

"La Juve, el Inter, el Milan… En los 90, los italianos mandaban en Europa. Eran equipazos. Ganaban más títulos. Eran sus mejores años, después en la primera década de los 2000 les cogimos el relevo… pero entonces eran temibles", recordó Hierro.

"Te complicaban la vida de una u otra manera. Por eso el Madrid ahora debe tener confianza en sus posibilidades, por el hecho de que sea un equipo italiano no se debe acobardar", apuntó también el ex futbolista malagueño.

Eran partidos duros, pero a él le encantaba jugarlos. "Me motivaba. Entonces se hablaba mucho de ellos, de su mentalidad ganadora, de su preparación física, de la táctica…", comentó.

"Entonces sabíamos menos de los rivales, pero los italianos siempre destacaba por su poderío físico y su riqueza táctica. Eran dos conceptos que trabajaban muy bien. Estaban más adelantados", añadió.