Higuaín comparó la MLS con la Serie A Italiana: "Pegan mucho"

Higuaín ya sabe lo que es marcar en otra liga. Lo hizo en la Major League Soccer en su segundo partido con Inter Miami, aunque negó haber tenido ansiedad por ver puerta con su nuevo equipo: "No sentí alivio porque toda mi carrera tuve la presión de hacer goles y estar al máximo nivel porque jugué siempre en lo más alto de Europa".

"Marcar es la misión principal, pero no me metí ansiedad. No sentí ni alivio ni presión", agregó del delantero argentino.

Higuaín puso en valor el triunfo en un encuentro complicado: "Fue un partido muy muy difícil ante un equipo que juega solo a pelotazos largos y segunda pelota, que presiona bien y nos costó entenderlo en el primer tiempo. Queriamos salir jugando y las cuatro o cinco oportunidades de ellos llegaron por eso".

"Obviamente, estoy contento con el gol, que ayudó para ganar, y muy contento y orgulloso del equipo", agregó sobre su golazo de falta.

Para acabar, Higuaín comparó la MLS con la Serie A: "Es una liga competitiva, física, que pegan mucho. Es difícil de jugar, me gusta y cuanto más juegue mejor me voy a sentir. La Liga es competitiva, parecida a la Liga Italiana y por eso creo que la adaptación no me va a costar tanto".