Higuaín explicó las burlas de los rivales tras fallar el penalti

El Inter Miami de Beckham no pudo hacer frente a Phiadelphia Union y se llevó un duro revés a domicilio (3-0), en un partido marcado por el penalti fallado por Higuaín.

El 'Pipa', a su paso por sala de prensa este jueves, habló sobre las burlas de sus rivales tras mandar al limbo la pena máxima y su posterior reacción.

"Me faltaron el respeto y reaccioné. Es importante mantener el 'fair play'. No estoy orgulloso de cómo actué, pero no podía tolerarlo", dijo el argentino.

Para terminar, el delantero quiso dejar clara una cosa. "Soy una persona emocional. De todos modos, ya quedó en el pasado", espetó.

Higuaín deberá empezar a demostrar cosas porque hay gente que sigue sin entender su desorbitado sueldo.

El jugador percibe casi 7,5 millones de euros por los 5,34 milones de Carlos Vela; Bradley sobrepasa los 5,5 millones.