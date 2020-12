Higuita explicó por qué tiraba faltas y penaltis

El nombre de René Higuita evoca a su mítico escorpión en la portería ante Inglaterra, pero también a un arquero que tenía mucho gol en los penaltis y en los libres directos.

El colombiano explicó cómo empezó a encargarse de las penas máximas: "La mayoría de cosas que hacía en el terreno de juego las trabajaba. Del entrenamiento lo pasaba al terreno de juego. Un día, como tantos días que empezaba a hacer una jugada, empecé a practicar y si no estoy mal empecé lanzando penaltis, creo que en un 'clásico', íbamos 2-0 y entonces ya para que tuviese participación".

"Seguí y seguí. No solo los penaltis sino las faltas. Cuando fuimos a jugar contra River, de seis tiros que pateé hice cinco goles el día de antes. Nos fuimos a la concentración y cuando estamos con River, un balón perfecto, lo vi perfecto cómo lo había entrenado. Ahí cogí confianza. Era la confianza porque el técnico no me dejaba tirarlos. Me fue bien y me gané la confianza del técnico. Lo trabajaba, no hice ninguna jugada que no hubiera pactciado", sentenció Higuita.