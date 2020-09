Hinchas de Benfica y Oporto llenan de críticas las redes de Otamendi

El Benfica anunció a última hora de la noche del domingo un acuerdo con el Manchester City por el traspaso de Rúben Dias, en el que también está incluido Nicolás Otamendi. Un movimiento que está empezando a traerle algunos problemas al central argentino.

Y es que Otamendi jugó en el Oporto entre 2011 y 2013. Allí fue su salto a Europa desde Vélez Sarsfield, y después de un año en el Valencia se marchó al City, donde ha jugado las últimas cinco temporadas.

A sus 33 años, el bonaerense regresa a Portugal pero para jugar en el eterno rival, el Benfica. Esto le está suponiendo recibir críticas no solo de aficionados del Oporto, quienes le llaman "traidor", sino de aquellos benfiquistas que no quieren a un ex de los 'dragones' por el Estadio da Luz.

Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales de Otamendi para darse cuenta. En Instagram, cada publicación se ha llenado de comentarios de aficionados de Benfica y Oporto que, si no le repudian, le echan en cara haber traicionado a un club del que en el pasado se declaró hincha.

Esto se da especialmente en una publicación del pasado mes de mayo, donde Otamendi recordaba la final de la Europa League 2010-11. "Más te vale empezar a borrar estas fotos", "no mereces jugar en el Benfica" o "pesetero" son algunos de los comentarios recibidos por el central.