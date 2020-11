Históricos del United piden una limpieza y ponen a Pogba en el punto de mira

El Manchester United perdió por primera vez en 14 años a manos del Arsenal en Old Trafford; una derrota que ha reabierto heridas pese a la buena imagen en Champions League.

Desde el entorno 'red devil' han llegado críticas feroces como las de Gary Neville o Allan Brazil, ex futbolistas del United que en los medios de comunicación fueron duros con la planificación y la dirección del equipo.

En el caso de Neville, el escocés dijo en su podcast que Ole Gunnar Solskjaer tiene que encontrar ya un once tipo y dejar de contar con determinados jugadores. Según él, tantos movimientos están perjudicando al equipo.

"Tiene que ser egoísta, apoyar a ciertos jugadores pero a los que no quiere, debe dejarlos y no tratar de encajar a todos. Está tratando de rotar partido tras partido para hacer que todos estén contentos, pero se acabará perdiendo a sí mismo si no tiene cuidado. Tiene que haber una cierta constancia", dijo.

Ole tiene un grupo de jugadores talentosos y caros y está intentando que funcione un sistema. Lo que tiene que hacer es elegir a dos y decirle al resto 'no vas a jugar'. El United se pensó que había encontrado una solución para la gran cantidad de mediocentros que tiene jugando en rombo con cuatro de ellos, pero no va a ser así de sencillo", añadió.

De este centro del campo, Neville fue especialmente crítico con McTominay. "No hay balance alguno, no ha funcionado en absoluto", dijo, y fue aún más duro al referirse a determinador futbolistas a los que Solskjaer no está encontrando un encaje real.

"¿Cuenta con Edision Cavani y Van de Beek?, ¿dónde juega Pogba?. ¿Necesita a McTominay y Fred jugando juntos porque parece que recuperan balones?", concluyó.

Críticas a Pogba

Aún más duro fue Allan Brazil, ex delantero escocés que jugó en las temporadas 1984-85 y 1985-86 en el United. En palabras recogidas por 'Sport', este ex 'red devil' centró sus críticas en Paul Pogba, al que afeó sus guiños al Real Madrid.

"No puedo aceptar que a Pogba le falte el respeto a un club como el United: Miro hacia atrás y reconozco que fue un privilegio jugar allí, incluso cuando las cosas no salieron bien", dijo el escocés.

"Siempre está tocando la herida, hablando de querer ir a Madrid, cuando debería intentar ganar en Old Trafford. Yo mismo lo llevo al aeropuerto para que se vaya. No fue lo suficientemente consistente, pero le deseo lo mejor y le digo que demuestre lo gran jugador que es", insistió.

"Los fichajes no siempre son un éxito en el Manchester United. Pogba realmente no funcionó. No hizo lo suficiente para justificar su precio y no ayudó a Solskjaer cuando el entrenador lo necesitaba", concluyó.