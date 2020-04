"Hodgson me destruyó: no nos llevábamos mal, pero no sabía de fútbol"

Hay entrenadores que marcan a sus jugadores para bien... y otros para mal. Roberto Carlos nunca olvidará a Roy Hodgson, aunque guarda muy bien recuerdo de él, precisamente.

Roberto Carlos contó en su día el daño que le hizo Roy Hodgson. El brasileño llegó al Inter en el 1995 de la mano de Massimo Moratti, director deportivo, que apostó por su fichaje. Y no se equivocó: en sus primeros partidos como 'nerazzurro' dejó muy buenas sensaciones.

Pero cuando llegó Roy Hodgson al banquillo, todo cambió. "Me destruyó, me hizo jugar en el centro del campo. Así no iba a tener ninguna oportunidad de jugar con la Selección Brasileña y había Copa América", contó hace unos años Roberto Carlos en unas declaraciones que ahora reflota 'Marca'.

"No es que nos llevásemos mal, es que no sabía mucho de fútbol...", dio su versión Roberto Carlos.

Afirma 'Marca' que Hodgson creía que Roberto Carlos era demasiado indisplicado para jugar en el carril zurdo. El entrenador optó por colocar a Centofanti en ese lugar, llevando al brasileño a una posición que no le correspondía.

Pero gracias a eso, Roberto Carlos encontró su destino en el Real Madrid: "Hablé con Moratti y le pedí que me dejara irme. Me fui al Bernabéu por Capello, es el técnico más importante de mi vida", contó un tiempo después.