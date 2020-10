Hodgson respondió a Roberto Carlos, quien le acusó de destruir su carrera en el Inter

A Roberto Carlos se le quedó enconada su etapa bajo el mano de Roy Hodgson en el Inter de Milán. Hace unos meses, con los 47 años recién cumplidos, rescató una controversia de más de 20 años con el inglés.

El brasileño dijo que en el año 1997 estuvo a punto de destrozarle su carrera: "Roy Hodgson me destruyó, me hizo jugar en el centro del campo. Así no iba a tener ninguna oportunidad de jugar con la selección y había Copa América en 1997".

Parecía que aquellas palabras habían volado con el viento, pero no. Meses después, el veterano entrenador inglés respondió en una entrevista para 'The Italian Football Podcast', donde dio su punto de vista.

"La opinión de que Roberto Carlos estaba jugando fuera de posición bajo mi dirección es simplemente una tontería. Cualquiera que haya visto jugar al Inter en ese período pudo ver cómo jugaba conmigo como lateral más que nadie", aseveró Hodgson.

"Creo que marcó cuatro goles en los primeros seis o siete partidos en tiros libres. Sin embargo, durante el resto de la temporada, lanzó alrededor de 28 tiros libres y nunca anotó uno. Eso no sé si fue mi culpa", continuó con socarronería.

No obstante, Hodgson coincidió con Roberto Carlos en que su relación en el día a día no era mala. Otra cuestión fue el después: "Él era joven y yo era nuevo en el trabajo. No tuvimos una mala relación mientras trabajábamos juntos. Pero claro, cuando se fue, se desató el infierno".

Por último, negó que él tuviera que ver en la venta del brasileño al Real Madrid: "Fue una decisión del club, y se debió principalmente al hecho de que el nuevo director ejecutivo del Inter, Luigi Predeval, estaba muy ansioso por reducir la cantidad de dinero que se estaba gastando. Roberto Carlos era uno de los jugadores que se podían vender... y se le vendió".