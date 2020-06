Hoeness admite que el Bayern querría hacerse con Havertz

Havertz (20) está brillando en la Bundesliga y no son pocos los que tienen su nombra subrayando en su agenda. Y entre esos clubes está el Bayern, aunque fichar al centrocampista no será una tarea fácil.

"Claro que nos gustaría tenerlo. Me encantaría verlo en el Bayern de Múnich", admitió Hoeness.

"En la actualidad, la realidad es que no sabemos cual será el futuro económico del mundo del fútbol y en este momento, honestamente, no puedo imaginar que lo vayan a fichar", explicó el ex presidente del club bávaro.

Havertz era el gran tapado del Real Madrid, que tenía previsto encarrilada la operación. Sin embargo, con la llegada de la pandemia del COVID-19 a España, ésta se fue al traste por la crisis económica.

Los blancos ya se habrían retirado de la puja por el codiciado jugador del Bayer Leverkusen, que gusta a todos los equipos por su versatilidad para ayudar en la creación de juego, jugar por la banda y aparecer como '9'.

Más optimista se mostró Hoeness con la posible llegada de Leroy Sané y prácticamente da por hecho su fichaje.