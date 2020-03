Hoeness prevé "un nuevo fútbol" cuando pase la pandemia

El ex presidente del Bayern Múnich Uli Hoeness dijo, en una entrevista que publica la revista 'Kicker' en su edición de este jueves, que tras la crisis del coronavirus "el mundo del fútbol será distinto".

"Es algo que no se puede imponer, pero no puedo imaginar que en los próximos años haya fichajes por 100 millones de euros", dijo el ex internacional alemán.

"El precio de los traspasos caerá, las sumas en los próximos tres años no podrán moverse al nivel de antes, porque todos los países están afectados. Muy probablemente, el mundo del fútbol será distinto", añadió.

Hoeness, por otra parte, elogió la reacción de las autoridades alemanas a la crisis y llamó a la ciudadanía a acatar las restricciones que se han impuesto.

"Los políticos en Alemania están haciendo un trabajo sensacional. Se trata de vidas humanas. Por eso hay que acatar las restricciones", dijo.

Hoeness no quiso especular sobre el futuro de la Bundesliga ante la pérdida de ingresos por la crisis, pero dijo que si es posible realizar partidos a puerta cerrada no estará en peligro la existencia de algunos clubes.

"Los partidos a puerta cerrada también garantizarían el reparto del dinero de televisión y si eso es posible no habrá riesgos existenciales para 2019/2020", dijo Hoeness.

Sin embargo, Hoeness agregó que, si no se puede jugar antes de navidades, "el mismo fundamento existencial de la Bundesliga estará en peligro".

Con respecto a cuándo podrá a volver a jugarse, Hoeness dijo que todos los que hacen pronósticos al respecto son "charlatanes".